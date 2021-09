Il rinnovo non arriva: ecco la richiesta epica all’Inter

Inter, ancora nulla di fatto per un rinnovo di contratto in casa nerazzurra: la richiesta del giocatore è elevata.

Il fronte caldo del mercato dell’Inter, conclusa la sessione di trasferimenti, è quello dei rinnovi di contratto. Siamo ormai verso la fumata bianca per quanto concerne Lautaro Martinez, ma c’è un’altra situazione che non è stata ancora definita e su cui si stanno concentrando Marotta e i suoi collaboratori.

Inter, nessun incontro con Brozovic: le richieste del croato

Si supponeva fosse in vista un incontro con l’entourage di Brozovic, ma la presenza a Milano nei giorni precedenti del padre-agente Ivan e dell’avvocatessa di fiducia, come spiega ‘Tuttosport’, era legata al brand ‘Epic Brozo’ e non alle questioni contrattuali. Marotta e Ausilio non hanno ancora in programma la convocazione in sede per discutere l’adeguamento del croato, c’è fiducia tuttavia nonostante l’assenza di una data. Il giocatore, con il contratto in scadenza nel 2022, vuole rimanere, ha rifiutato tutte le offerte estive, ma chiede un adeguamento ‘alla Calhanoglu‘, intorno ai 5 milioni di euro annui. L’idea è, comunque, proseguire insieme.