Ansia in casa Inter: due in dubbio in vista della Sampdoria

L’Inter deve fare i conti con diversi acciacchi di calciatori impegnati con la Nazionale italiana. Le ultime notizie dall’Italia per i nerazzurri

La pausa delle Nazionali non è particolarmente fortunata anche per l’Inter. Sono tanti gli infortuni per l’Italia di Roberto Mancini, alle prese con tantissime assenze in vista della partita contro la Lituania, decisiva per le qualificazioni ai Mondiali. Anche l’Inter non è immune dalla sfortuna. Alessandro Bastoni e Stefano Sensi hanno subito dei piccoli stop che condizionano la loro presenza in campo in vista della partita di questa sera e che impongono delle riflessioni anche in ottica Sampdoria. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’Inter e i calciatori in dubbio per la Sampdoria: il punto su Bastoni e Sensi

L’Inter dovrà affrontare la Sampdoria in trasferta nella prossima giornata di Serie A, ma con un po’ d’ansia per le condizioni di Bastoni e Sensi. Entrambi sono rimasti nel ritiro dell’Italia, ma il difensore ha accusato una botta in allenamento nelle scorse ore. Una contusione non preoccupante per il centrale. È stato lui stesso sui social a rassicurare sulle sue condizioni: “Solo una leggera botta, ma tutto ok”, sottolinea il centrale. Noie di natura muscolare, invece, per Sensi, che ha accusato problemi al polpaccio. Condizioni da valutare nelle prossime ore. Sarà Roberto Mancini a valutare se sono arruolabili in vista del match di questa sera contro la Lituania. Entrambi in ogni caso restano da valutare in vista della partita contro la Sampdoria, ma con Bastoni che a questo punto dovrebbe essere regolarmente a disposizione.