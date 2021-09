Haaland-Juventus, la decisione di Raiola fa esultare i bianconeri

Per Erling Haaland il futuro è ancora tutto da scrivere: una scelta del bomber e di Raiola spiana la strada alla Juventus

Con Mbappe sarà l’uomo mercato della prossima estate. Erling Haaland è il bomber più conteso insieme al francese e le big d’Europa proveranno a strapparlo al Borussia Dortmund a suon di milioni. Al Real Madrid Florentino Perez sogna la coppia del prossimo decennio: mettere insieme sia il norvegese che il numero 7 del Psg. A questo sta lavorando anche se sulla sua strada potrebbe trovare l’ostacolo rappresentato da Mino Raiola. Lo stesso ostacolo che potrebbe, invece, trasformarsi in un assist inatteso per la Juventus.

Come si legge su ‘diariogol.com’, infatti, il procuratore di Haaland, così come lo stesso calciatore, non sarebbero particolarmente entusiasti di divedere la scena con Mbappe. La decisione sarebbe quella d andare in un club dove avrà la certezza di essere l’uomo simbolo ed è proprio questo che l’agente avrebbe riferito al presidente del Barcellona Laporta. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Raiola ha deciso: Haaland non con Mbappe

Raiola avrebbe detto al numero uno blaugrana che faciliterà il trasferimento nel caso in cui il progetto del club preveda Haaland al centro di tutto. Una rassicurazione che la Juventus, soprattutto ora che è andato via Cristiano Ronaldo, non avrebbe alcun problema a dare. Haaland rappresenterebbe il fiore all’occhiello della rosa bianconera, il colpo ad effetto su cui costruire la squadra del futuro.