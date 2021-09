Allegri alle prese con diverse defezioni e il rientro dei sudamericani: possibile passaggio alla difesa a tre. Le probabili formazioni di Napoli-Juve

Caos sudamericani e defezioni: sarà una Juventus in emergenza quella che sabato pomeriggio si presenterà al Maradona di Napoli. Allegri è infatti alle prese col dubbio Chiesa, e con ogni probabilità rinuncerà almeno dall’inizio ai sudamericani che rientreranno in Italia a poche ore dal match. Come riferito da ‘Tuttosport’, il tecnico toscano starebbe così pensando anche alla difesa a tre. Possibile linea arretrata con de Ligt, Bonucci e Chiellini, con alcuni dubbi sugli esterni: Danilo e Alex Sandro torneranno solo sabato e sulle fasce potrebbero esserci Cuadrado a destra e De Sciglio a sinistra, ma non è da scartare l’ipotesi Pellegrini. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Ad oggi Allegri sembra comunque orientato a confermare il 4-3-3, ma l’ipotesi a tre non è affatto da scartare nemmeno a gara in corso. Tornerà tardi anche Dybala: davanti possibile tridente con Kulusevski, Morata e Kean.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Juventus:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Kean. All. Allegri.