Non rinnova con il Chelsea | Rudiger torna gratis in Serie A

Problemi tra Antonio Rudiger ed il Chelsea per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022: nessun accordo e possibile ritorno in Serie A

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La cronaca di calciomercato è già spostata sui big in scadenza di contratto al termine della stagione, nel giugno 2022. Ce ne sono diversi anche in Serie A, da Kessié e Dybala a Insigne, ma non solo. Il più chiacchierato sul panorama internazionale è ovviamente Mbappé, ma tra i numerosi nomi spicca anche quello di Antonio Rudiger. L’ex difensore della Roma non ha ancora raggiunto un accordo con il Chelsea e potrebbe fare ritorno in Serie A. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> “Agnelli si regalerà Haaland”: la Juventus prepara il grande colpo

Nessun accordo tra Rudiger e il Chelsea: anche la Juventus in agguato

Secondo quanto riportato da ’90min.com’, ci sarebbero problemi tra Rudiger ed il Chelsea per il rinnovo del contratto. L’ultima offerta presentata al difensore sarebbe al di sotto delle aspettative, nonostante la richiesta di Tuchel di blindare il difensore tedesco. L’ex Roma sarebbe così pronto a valutare tutte le opzioni per il suo futuro, quella del possibile addio a parametro zero compresa. Dal Real Madrid al Bayern Monaco, passando per PSG, Tottenham, Atletico Madrid e anche Juventus: come riferito dal portale, le big europee hanno già manifestato interesse nei confronti di Rudiger. I ‘Blues’ sono avvisati.