“Agnelli si regalerà Haaland”: la Juventus prepara il grande colpo

La Juventus può fare un grande colpo in attacco e per il centenario della presidenza Agnelli il ‘regalo’ potrebbe essere Haaland

La Juventus pronta al grande colpo per l’attacco. I bianconeri potrebbero regalarsi un grande acquisto il prossimo anno e i nomi sono due: Vlahovic e Haaland. Il bomber della Fiorentina è l’obiettivo forse più raggiungibile, mentre il norvegese sarebbe il colpo da novanta in un anno particolare: quello del centenario della presidenza Agnelli. Proprio di questo parla si è parlato durante la trasmissione ‘Top planet’ su ‘Telelombardia’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Haaland o Vlahovic: colpo in attacco

“Il prossimo anno la Juventus in attacco vuole prendere Vlahovic – il discorso sul prossimo attaccante bianconero – . E’ il profilo perfetto: è giovane, conosce il campionato italiano e ha un ingaggio non proibitivo. I dirigenti staranno già intavolando la trattativa con la Fiorentina“. Vlahovic profilo perfetto, ma con una considerazione che può aprire la strada al ‘sogno’: “Non dobbiamo dimenticare o sottovalutare una cosa: il prossimo anno sarà quello del centenario della presidenza degli Agnelli alla Juve. E’ un evento che non si ripeterà e quindi vorranno fare un grandissimo colpo: secondo me può essere Haaland“.