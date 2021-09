Big verso il forfait in Napoli-Juve | Il Ct annuncia: “Non è ancora pronto”

Zielinski sempre più a rischio per Napoli-Juve: il Ct della Polonia, Paulo Sousa, ha annunciato il forfait del centrocampista

Ansia Spalletti in vista di Napoli-Juventus. Piotr Zielinski, infatti, è sempre più a rischio per il big match del Maradona. Ieri era scattato l'allarme nella Nazionale polacca, e oggi il Ct Paulo Sousa ha annunciato il forfait del centrocampista per la sfida all'Inghilterra.

“Domani Piotr non giocherà, non è pronto”, ha dichiarato Sousa in conferenza