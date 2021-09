Nuova tegola per Allegri | “Chiesa ko: salta Napoli-Juventus”

In vista di Napoli-Juventus, Massimiliano Allegri alle prese con numerosi problemi di formazione: altra assenza pesante a rischio.

Tre giorni a Napoli-Juventus, primo big match dell’annata in Serie A. Una sfida sempre affascinante e già importante per la classifica di entrambe. Allegri, dal ‘Maradona’, deve far partire di fatto la stagione bianconera, ma ci arriva con tantissimi grattacapi legati alla formazione. Anzi, le ultime notizie in merito sono ancor meno incoraggianti, con un possibile ulteriore forfait, quello di Federico Chiesa.

Napoli-Juventus, Allegri trema per Chiesa: e i sudamericani…

L’attaccante è andato ieri ad aggiungersi ai tanti indisponibili per la Nazionale per Italia-Lituania di stasera. Problema ad un flessore della coscia, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ e giocatore che farà rientro in giornata alla Continassa, ma è a questo punto fortemente a rischio per sabato sera. Il pessimismo sull’attaccante viene esternato anche da Mario Mattioli, stamani, a ‘Radio Radio’: “Ha già accusato problemi nella partita scorsa. Non è sceso in campo, poi è entrato: ha dei problemi veri, non penso che recupererà”.

L’assenza di Chiesa si unirebbe a quella di Bentancur, per il quale è stato già deciso un turno di riposo. Allegri dovrà poi valutare le condizioni degli altri quattro sudamericani: Dybala, Alex Sandro, Cuadrado e Danilo, che arriveranno in Italia venerdì sera, quando praticamente la Juve sarà già a Napoli. Impensabile che siano schierati dall’inizio, il tecnico dovrà decidere chi portare in panchina e chi preservare del tutto per la sfida di Champions League contro il Malmoe.