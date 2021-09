L’ex bomber consiglia Mancini: “Non va accantonato, merita fiducia”

Mancini alle prese col ‘caso’ Immobile: ecco le dichiarazioni di Alessandro Altobelli sul centravanti della Nazionale

L’attacco azzurro, ed in particolare Ciro Immobile, sono diventati i principali temi di discussione degli ultimi giorni intorno alla Nazionale di Mancini. Il centravanti della Lazio è infatti finito nel mirino di critica e tifosi per le prestazioni contro Bulgaria e Svizzera. A ‘Tuttosport’, Alessandro Altobelli si è espresso così: “Non mi convince l’idea di accantonare prime punte come Immobile, un bomber da 30 gol a stagione, o Belotti, che nelle corde di reti ne ha almeno 20″. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

“Al fatturato personale uniscono poi grande spirito di sacrificio e voglia di combattere su tutti i palloni. – ha dichiarato Altobelli – Al centro dell’attacco forse manca qualcosa, ma al momento siamo questi e i nostri attaccanti meritano fiducia. In attesa di nuovi talenti nel ruolo da inserire”.