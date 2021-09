Immobile nel mirino di critica e tifosi: Mancini ha già deciso!

Immobile ancora al centro delle critiche dopo le deludenti prestazioni contro Bulgaria e Svizzera: la decisione di Mancini per la Lituania

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Bomber implacabile con la maglia della Lazio, ma in difficoltà e criticato in Nazionale. È il paradosso di Ciro Immobile, già nel mirino di critica e tifosi durante l’Europeo. Il centravanti azzurro ha sofferto anche contro Bulgaria e Svizzera, non trovando la via del gol e offrendo prestazioni piuttosto opache. “Immobile non sa giocare a calcio, ha paura. La palla gli scotta, non la vuole”, ha tuonato ieri Antonio Cassano. E anche i tifosi non sono affatto teneri col giocatore. Per il bomber della Lazio si profila così l’esclusione nella prossima sfida di qualificazione ai Mondiali contro la Lituania. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Nazionale, Ronaldo, Lukaku, Napoli: Ezio Capuano a ruota libera!

Mancini esclude Immobile: contro la Lituania è pronto Raspadori!

Mancini sta così pensando di escludere Immobile per l’ultima sfida in programma domani contro la Lituania. Il commissario tecnico sembra infatti propenso a lanciare Raspadori dal primo minuto, e scalpita anche Kean. Il centravanti biancoceleste potrebbe dunque tirare il fiato e restare fuori per scelta tecnica, anche alla luce delle ultime difficoltà e delle forti critiche ricevute nelle ultime ore. Mancini ha già deciso.