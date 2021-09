“E’ la cosa importante”: Lautaro Martinez, l’agente ha una priorità

L’agente di Lautaro Martinez torna a parlare del rinnovo con l’Inter dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato Marotta

In attesa del ritorno dal Sudamerica, in casa Inter si parla molto della situazione rinnovi, soprattutto quello di Lautaro Martinez. Dopo l’addio di Lukaku, il ‘Toro’ è diventato il pezzo forte dell’attacco nerazzurro e il nuovo contratto si è avvicinato. Ne ha parlato ieri anche l’amministratore delegato Giuseppe Marotta che ha affermato che la trattativa è “a buon punto”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ora è intervenuto anche il procuratore dell’attaccante argentino, Alejandro Camano, che ha ribadito quanto già dichiarato nelle scorse settimane. L’agente di Lautaro Martinez, parlando a ‘fcinter1908.it’, ha fatto il punto proprio sulla trattativa tra il club nerazzurro per il prolungamento di contratto. “Il rinnovo non è ancora chiuso, ci stiamo lavorando con l’Inter in grande sintonia”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Ansia in casa Inter: due in dubbio in vista della Sampdoria

Inter, agente Lautaro Martinez: “Rinnovo, mancato dei dettagli”

Camano ha anche spiegato che “mancano dei dettagli per chiudere l’operazione”, aggiungendo che “la volontà è quella di andare avanti insieme”. Infine ha concluso: “La cosa importante è che Lautaro è molto felice all’Inter”.