Cristiano Ronaldo lascia il ‘buco’ da 200 milioni, Juventus nei guai

L’addio di Cristiano Ronaldo pesa per la Juventus dal punto di vista tecnico ma anche economico, -200 milioni per i bianconeri.

L’addio di Cristiano Ronaldo lascia un vuoto, nella Juventus, almeno per il momento difficile da colmare. Lo fa in campo, con i bianconeri che perdono il principale riferimento offensivo e carismatico degli ultimi tre anni. Ma lo fa anche fuori, contribuendo ad appesantire una situazione economica piuttosto delicata per il club piemontese e lasciando un ‘buco’ di circa 200 milioni di euro.

Juventus, sprofondo rosso nel bilancio: i conti bianconeri

La ‘Gazzetta dello Sport’ fa oggi in edicola una stima del bilancio Juve 2020-2021, che non è ancora stato reso noto ufficialmente ma su cui ci sono alcuni indizi. Al 31 dicembre 2020, il passivo era di 113,7 milioni, cui si aggiungono algebricamente i -77 milioni comunicati ieri dal Cda della Exor. Al dato si potrebbero aggiungere però le minusvalenze registrate per le cessioni di Romero (4 milioni) e Cristiano Ronaldo (14 milioni). Non è chiaro se nel dato della Exor questi dati risultassero già, così non fosse il passivo arriverebbe addirittura a 210 milioni di euro. Ha pesato molto, sul dato, anche la mancanza dei ricavi da stadio, stimata in circa 80 milioni, nonché la contrazione delle plusvalenze e lo spostamento di buona parte dei 90 milioni di stipendio risparmiati nel conto 2019-2020.