Sollievo Diawara: il centrocampista è in volo verso Roma

Diawara sta per tornare a Roma. Per il centrocampista è finito l’incubo dopo il colpo di Stato in Guinea

Sta per chiudersi definitivamente la brutta avventura di Diawara e della sua nazionale dopo il colpo di Stato in Guinea. Il centrocampista della Roma è rimasto bloccato in hotel per due giorni, in attesa dell’ok per il ritorno in Europa. In questi minuti l’ex Napoli è finalmente salito sull’aereo che lo riporterà a Roma, con tappa intermedia a Parigi. “Grazie a dio”, ha scritto Diawara in una story su Instagram.

Il rientro nella capitale è previsto per domani, poi verrà valutato nei prossimi allenamenti da Mourinho in vista del match col Sassuolo di domenica sera. Anche se in queste ore è spuntata l’offerta del Galatasaray per lui, anche se non sono ancora arrivati gli ok delle parti in causa.