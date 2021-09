Roma, Fuzato operato al setto nasale: cosa è successo

Roma, operazione per il portiere brasiliano Fuzato: l’estremo difensore sottoposto ad un intervento al setto nasale

In questi giorni di nazionali in giro per il mondo, la Roma ha dovuto fare i conti con un infortunio ‘interno’. Giovedì scorso, infatti, Daniel Fuzato si è dovuto sottoporre a un intervento per la riduzione di una frattura nasale, rimediata in allenamento a causa di un calcio fortuito. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il portiere brasiliano ha saltato l’allenamento di quel giorno, ma poi non ha perso altre sedute dal momento che Mourinho ha concesso da venerdì a domenica di libertà alla squadra. E alla ripresa di ieri Fuzato era già di nuovo a disposizione di Mourinho, anche se ovviamente con il naso completamente incerottato.