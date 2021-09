Il Milan e il gran rifiuto estivo | Il retroscena da Madrid

Retroscena sul calciomercato del Milan, offerta per un giocatore del Real Madrid: i rossoneri hanno però dovuto incassare il rifiuto.

Milan che in estate è stato davvero molto attivo sul mercato, con ben 11 acquisti effettuati. Una campagna dinamica quella dei rossoneri, che hanno cercato di prepararsi al meglio per affrontare il doppio fronte campionato-Champions League. Qualche perplessità tra i tifosi per il colpo conclusivo sulla trequarti, con l’acquisto di Messias, sebbene fossero stati ventilati nomi più altisonanti. Il Diavolo ha tentato in particolare di sfruttare gli ottimi rapporti con il Real Madrid fino all’ultimo: ‘Marca’ riferisce del tentativo per un giocatore dei ‘Blancos’, che però non è andato a buon fine.

Milan, assalto per Asensio ma lo spagnolo ha detto no

Secondo il quotidiano spagnolo, l’offerta sarebbe stata presentata per Marco Asensio. Sul talento iberico, il Milan non era la sola compagine interessata: ci avrebbe provato anche il Tottenham. Il giocatore ha però rispedito al mittente entrambe le proposte. Nella sua mente c’era solo il Real e la voglia di riconquistare un posto in squadra con i ‘Blancos’, dopo il rendimento a singhiozzo delle ultime stagioni.