Addio immediato per il Milan, la condizione posta da Maldini

Il Milan non ha ancora chiuso il mercato e può piazzare ancora qualche uscita: Maldini pone la condizione per l’addio immediato

Il Milan potrebbe completare ancora un’operazione di mercato. Sami Castillejo, infatti, non rientra nei piani rossoneri e potrebbe approfittare del fatto che la sessione di trasferimenti in Russia è ancora aperta per lasciare la Serie A. Per l’esterno spagnolo c’è l’interesse del CSKA Mosca che vorrebbe il calciatore in prestito, senza però un obbligo di riscatto. Una scelta che, secondo quanto riporta ‘eurostavka.ru’, Maldini sarebbe pronto anche ad assecondare, davanti però ad una offerta da un milione di euro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> L’offerta per Kessie è mostruosa: via dal Milan a gennaio

Cifra che il club di Mosca ritiene troppo elevata e che sta lavorando per abbassare. Una situazione che ha creato una condizione di standby per la trattativa.