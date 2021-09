Si fa male in Nazionale: problema in vista di Milan-Lazio

Problema in vista di Milan-Lazio: infortunio muscolare rimediato in Nazionale, possibile forfait in vista del big match di domenica

Un problema in più in vista di Milan-Lazio. Continua la maledizioni delle nazionali che questa volta si abbatte sulla formazione di Stefano Pioli. Infortunio per Rade Krunic, centrocampista bosniaco che non giocherà questa sera contro il Kazakistan a causa di un problema fisico. Affaticamento muscolare al polpaccio, secondo quanto riferisce ‘TV N1 Sarajevo’, che mette a rischio anche la sua presenza domenica sera contro la Lazio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Milan-Lazio, Krunic in dubbio per Pioli

Per Pioli un problema in più in vista di uno dei match più attesi della terza giornata di Serie A vista la già certa assenza di Giroud (positivo al Covid) e la forma non certo ottima di Ibrahimovic e Kessie, entrambi dati per rientranti dai rispettivi infortuni. Lo staff medico rossonero aspetta il ritorno in Italia del centrocampista bosniaco per capire l’entità del problema fisico accusato nell’allenamento di rifinitura e valutare i tempi di recupero.