Addio rimandato per il Milan: Castillejo non andrà al Cska Mosca, per lui tutto rinviato a gennaio con la Spagna come destinazione

La tanto attesa svolta sull’asse Milano-Mosca per Samu Castillejo non è arrivata e difficilmente arriverà. Il calciomercato in Russia è destinato a chiudersi senza il trasferimento dell’esterno spagnolo al CSKA, che resterà così a disposizione di Stefano Pioli, almeno fino a gennaio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’ex Villarreal è stato sempre poco propenso ad accettare la proposta russa e alla fine il sì non è arrivato. La priorità – come raccontato – era un ritorno a casa. Getafe e soprattutto Real Sociedad ci hanno provato concretamente ma il cambio di agente ha complicato tutto. Bisognerà dunque aspettare la riapertura del mercato per riprovarci.

Milan, niente Russia per Castillejo

Nel frattempo Castillejo proverà a convincere Pioli a concedergli qualche minuto. A Milanello, dove si trova per allenarsi con i compagni già oggi, lo spagnolo è considerato un professionista esemplare e non ci sono dubbi sul fatto che darà tutto finché indosserà la maglia rossonera. Per la sua cessione il Milan vorrebbe incassare una cifra sugli 8 milioni di euro, per non mettere a bilancio una minusvalenza