Visite e Milan nel mirino: Zaccagni è l’arma in più di Sarri

Mattia Zaccagni domani sosterrà le visite d’idoneità con la Lazio. Sarà disponibile domenica per la trasferta di San Siro contro il Milan

Il Milan nel mirino. Mattia Zaccagni è pronto ad iniziare la sua avventura con la Lazio. Domani mattina l’ormai ex Hellas Verona sosterrà le visite mediche per ottenere l’idoneità sportiva presso la clinica di riferimento biancoceleste. Contro i rossoneri dovrebbe partire dalla panchina. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Maurizio Sarri, approfittando della sosta del campionato, lo ha osservato da vicino a Formello. Lo potrà impiegare sia come esterno sia a centrocampo. Insomma, un jolly. Le prove tattiche vere e proprie però inizieranno quando torneranno tutti i giocatori dagli impegni con le rispettive nazionali. In avanti, al momento, in vista del match di San Siro gli esterni in vantaggio per una maglia da titolare sono Felipe Anderson e Pedro.