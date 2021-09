Assalto in extremis per Nandez: arriva la conferma del dirigente

Tentativo in extremis del Napoli per Nandez: la conferma di Capozucca, direttore sportivo del Cagliari

Come raccontato da Calciomercato.it, negli ultimi giorni della sessione estiva il Napoli ha fatto un nuovo tentativo per Nahitan Nandez. La conferma è arrivata direttamente Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari. Il dirigente del club rossoblù ha parlato così a ‘L’Unione Sarda’: “Ha avuto delle richieste, l’ultima offensiva del Napoli con un prestito da 1 milione e il Cagliari queste offerte non poteva accettarle. Chi lo vuole deve dargli il giusto valore”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Infine, Capozucca ha parlato della situazione di Nandez e della sua volontà di lasciare Cagliari durante il calciomercato estivo: “Giocatore nervoso? Va compreso, ognuno ha l’ambizione di migliorare. Ha avuto abboccamenti Tottenham, Inter, Roma e Napoli, è normale che abbia pensato di andare via. Nahitan ha manifestato malumore, ma è un ragazzo spettacolare e darà sempre il massimo”.