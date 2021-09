Inter su Onana, Overmars ammette: “Può andare via a zero”

L’Inter è alla ricerca di un erede di Handanovic per la prossima stagione. Tra i candidati anche Andrè Onana dell’Ajax che non dovrebbe rinnovare. L’annuncio di Overmars

Tra le priorità dell’Inter per la prossima stagione c’è anche la caccia ad un nuovo portiere, alla luce della carta d’identità che incombe su Samir Handanovic. I nerazzurri stanno osservando diversi profili, tra cui anche Andrè Onana in uscita dall’Ajax e al momento ancora squalificato. L’estremo difensore camerunense potrebbe essere una chance low cost, visto il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Proprio del mancato rinnovo ha parlato Marc Overmars ai microfoni di ‘Ajax Tv’: “Rinnovo? Nel calcio mai dire mai, ma al momento non credo sia una cosa che possa verificarsi a breve. Siamo stati molto chiari. Abbiamo passato molto tempo a trattare per prolungare il suo contratto, ma non ha funzionato. Poi gli abbiamo dato lo spazio per trasferirsi in estate e non è successo neanche quello. Ovviamente, però, come società dobbiamo guardare avanti, non possiamo aspettare André. Nel prossimo mercato invernale potrebbe trasferirsi, certo, ma ci sarebbe comunque da trovare un accordo economico. Altrimenti, se ne andrà a luglio a parametro zero”.