Milan, tifosi delusi da Kessie e da un rinnovo che appare sempre più lontano: c’è chi chiede la panchina per l’ivoriano

In casa Milan il rinnovo di Franck Kessie continua a tenere banco: il club rossonero preme per fare in modo che il giocatore possa prolungare il proprio contratto in scadenza a giugno. Il Milan avrebbe proposto un rinnovo al triplo dell’ingaggio, ma il giocatore avrebbe rifiutato con una richiesta da 8 milioni di euro annui. Una cifra elevata a cui il club rossonero non sembra intenzionato ad arrivare.

E nel frattempo, sui social, non manca la protesta dei tifosi. C’è chi auspica la panchina e chi invece la cessione a gennaio pur di riuscire a ricavare un minimo indennizzo economico. Chi esalta i gesti di Tonali di abbassarsi l’ingaggio pur di giocare nel Milan facendo poi paragoni con i precedenti casi di Donnarumma e Calhanoglu. Molti tifosi rossoneri appaiono però ormai rassegnati per un rinnovo che si fa sempre più complicato. E su Twitter c’è già chi saluta: “Per chi non vuole rinnovare, arrivederci e grazie di tutto”. Non mancano poi attacchi ai procuratori, oltre che ai giocatori.

#Kessie non ha mantenuto la parola data, per me è sufficiente x venderlo al più presto! Bisogna finirla con i ricatti! Bisogna finirla con i procuratori sanguisughe!

Ho voluto bene a Kessié, ma il MILAN sempre al primo posto! 🥰🥰🥰 Arrivederci, non Presidente! — happymilan Mirella❤🖤 #MTW (@GmaHappymilan) September 4, 2021

Inutile dire che Kessie se non rinnova è peggio di Calhanoglu e Donnarumma messi insieme. Inutile dire che se non rinnova con questo Tonali che crescerà ancora tanto e bene, il signor torno e firmo sarà da vendere a gennaio pur di ricavarci 5 euro. No obiezioni sull'argomento — Alessio (@Alemilanista86) September 3, 2021

Ormai sui rinnovi mi sono messo l'anima in pace. Chi vuole rinnovare, rinnova e rimane a lottare per questa maglia gloriosa. Chi non vuole rinnovare: un abbraccio e buona fortuna per il prosieguo di carriera in altri club

#Kessie #Milan — Sicilian RedBlack (@SicilianRedBla1) September 4, 2021

#Kessie dopo l'intervista alla #Gazzettadellosport in cui dichiara che avrebbe risolto tutto rientrando dalle Olimpiadi e che vuole restare al Milan, non rinnovando manca di rispetto ai tifosi e alla dirigenza in toto.Chi non rispetta il Milan non può giocarci#panchinaperkessie pic.twitter.com/yVe8zu95qk — Angelredblack-#MilanTw🐦🔴⚫ (@Angelredblack1) September 4, 2021

La telenovela #Kessie sottolinea, semmai ce ne fosse ancora il bisogno, che il calcio di oggi è formato da quaquaraqua che si riempiono la bocca con belle parole ma che al momento dei fatti si sciolgono come neve al sole. 10, 100, 1000 #Tonali! — Robybaggio90 (@Robybaggio901) September 4, 2021