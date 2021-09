Donnarumma in Serie A: “Ecco dove gli piacerebbe andare”

Il fratello di Gianluigi Donnarumma, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul portiere del PSG: ecco le sue parole

Donnarumma è stato uno dei protagonisti assoluti del calciomercato, quello del Milan in particolare. La giovane stella, miglior calciatore di Euro 2020, aveva scelto di non rinnovare il contratto – terminato lo scorso 30 giugno – con i rossoneri, nonostante diversi tentativi di convincimento importanti da parte di Maldini e della dirigenza. Alla fine, l’approdo al ricco PSG, che quest’estate ha costruito una vera e propria squadra da playstation. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sull’addio al ‘Diavolo’ è tornato a parlare il fratello dell’estremo difensore, Antonio, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia, comportandosi in modo esemplare sia dentro che fuori dal terreno di gioco. Ha fatto una scelta diversa, ma sarà sempre riconoscente al Milan e resterà sempre un tifoso rossonero”.

Antonio Donnarumma: “Gigio al Napoli? A chi non piacerebbe”

Il portiere del Padova ha risposto anche ad una domanda sul futuro di Donnarumma: “Lui al Napoli? A chi non piacerebbe. Siamo tutti campani, tutti vorrebbero un giorno difendere i pali della squadra partenopea”.