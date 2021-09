Gratis al Milan, così Paolo Maldini ha anticipato la Juventus

Triplo obiettivo fallito in questa finestra di mercato per il Milan, ma Maldini potrebbe rifarsi con il colpo gratis, anticipando la Juventus

Asse consolidato quello tra il Milan e il Real Madrid. Nelle recenti sessioni di mercato, la tratta Spagna-Italia con rossoneri e blancos protagonisti è stata abbastanza traffica. Brahim Diaz è la trattativa portata a compimento quest’estate con Maldini che è riuscito a strappare un nuovo prestito per il trequartista spagnolo. Ma dal Real i rossoneri hanno provato a prendere anche altri tre calciatori. Jovic, Ceballos e Isco i calciatori che avrebbero potuto mettersi a disposizione di Pioli ma per i quali la trattativa non è andata a buon fine. La possibilità di vederli ancora a Milano però non è definitivamente tramontata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Milan, Isco gratis in estate: la nuova occasione

Come si legge su ‘defensacentral.com’, dove averci provato fino all’ultimo quest’estate, il Milan potrebbe avere la strada spianata tra un anno. Il portale, infatti, fa riferimento alla possibilità che Isco non rinnovi il contratto con il Real Madrid (scadenza 2022) e possa quindi trasferirsi tra un anno a parametro zero. In quel caso i rossoneri potrebbero rifarsi sotto e questa volta incoronare il loro lungo inseguimento, prendendo Isco – accostato anche alla Juventus e da tempo nei pensieri di Allegri – a parametri zero.