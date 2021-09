Colpo a zero, l’annuncio accende il derby di Milano

Parla il Direttore Sportivo del Torino, Davide Vagnati. Le dichiarazioni del Ds sul futuro di Belotti, che resta in bilico. Milan e Inter pronte a prenderlo a zero

Giornata di presentazioni in casa Torino. I Granata sono stati protagonisti un finale di mercato importante, con diversi acquisti. In conferenza stampa, è intervenuto anche il Direttore Sportivo, Davide Vagnati, che tra i tanti argomenti trattati, ha parlato anche di Andrea Belotti: “Con Andrea ci vediamo tutti i giorni, tiene molto al Torino ed è una persona eccezionale, ma noi dobbiamo concentrarci solo sulla nostra stagione – riporta gazzetta.it – I risultati saranno determinanti per il futuro di tutti. Non devono esserci isterismi, capiterà più spesso che si vada più vicino alla scadenza del contratto. Messias? Lo abbiamo seguito ma avevo la sensazione che non avremmo concluso, per questo avevo già il piano B di alto livello, Praet”.

Dalle parole di Vagnati appare evidente che ancora un accordo tra Belotti e il Torino non ci sia e il rischio di perderlo a zero è concreto. Sulle sue tracce c’è sicuramente l‘Inter, che negli ultimi giorni di mercato avrebbe potuto prenderlo se fosse saltato l’affare Correa. Ma attenzione ad altre piste, come quella potrebbe portarlo al Milan. Il Gallo è un tifoso rossonero e una squadra che ha in rossa di Giroud e Ibrahimovic, non proprio due giovanotti, non può non pensare ad un nuovo centravanti. Belotti potrebbe dunque essere il nome giusto. Derby di mercato in vista? Forse, anche perché un calciatore come il Gallo, in scadenza di contratto, fa gola proprio a tutti, anche alla Juventus.