Pioli gli preferisce Kalulu | Milan, che esclusione nella lista Uefa

Le ultime Milan news si concentrano sulla lista Uefa per la Champions League. Scelta a sorpresa di Pioli che inserisce Kalulu

Un ritorno atteso 7 anni. Il Milan è di nuovo nel calcio che conta: dopo aver cullato per il girone di andata il sogno scudetto, i rossoneri hanno chiuso al secondo posto e si sono qualificati per la Champions League 2021-22. Un ritorno col botto in un girone di ferro. L’esordio ad ‘Anfield Road’ contro il Liverpool dirà subito quali potranno essere le ambizioni dei meneghini e porteranno alla mente dei tifosi tanti ricordi belli e brutti. Intanto si attende la lista da consegnare alla Uefa dei giocatori che prenderanno parte alla più importante competizione europea per club. Da quello che filtra dagli ambienti milanisti, le scelte di mister Pioli sono già state fatte e c’è una sorpresa. Dentro il giovane Kalulu, nonostante come terzini destri ci siano anche Calabria e Florenzi, fuori il nuovo acquisto Pellegri. Ecco – salvo ribaltoni dell’ultimo momento – l’elenco completo:

Portieri: Maignan, Tatarusanu, Plizzari.

Difensori: Calabria, Ballo Toure, Romagnoli, Hernandez, Kalulu, Tomori, Kjaer, Florenzi, Gabbia.

Centrocampisti: Bennacer, Tonali, Diaz, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, Kessie, Messias.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Rebic, Leao, Maldini.