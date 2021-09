Milan, c’è anche la data: l’esubero si trasferisce in Russia

Le ultime di calciomercato Milan hanno come protagonista un giocatore che non rientra nei piani di Stefano Pioli oltre che della società

Vicino alla Real Sociedad, poi trattato dalle italiane Sampdoria e Spezia oltre che dall’Hertha Berlino, alla fine il futuro di Samu Castillejo potrebbe essere in Russia. Anzi, secondo ‘eurostavka.ru’ l’esterno spagnolo approderà sicuramente in quel di Mosca. Per la precisione al Cska, dove l’arrivo dell’esubero rossonero sarebbe previsto per il 7 settembre, ovvero nell’ultimo giorno utile prima della chiusura del mercato.

Stando alla medesima fonte, Castillejo starebbe già ottenendo un visto russo in considerazione del suo traferimento a Mosca. Il Cska pare sia in trattativa avanzata per il prestito del classe ’95, fuori dai piani di Pioli e del Milan con il quale ha un contratto fino a giugno 2023.