Il nuovo acquisto del Milan Messias, arrivato dal Crotone, ha risposto in conferenza alla domanda di Calciomercato.it: le sue parole

Junior Messias è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan. il brasiliano, dopo le buone prestazioni con il Crotone nell’ultima stagione in Serie A, ha convinto i rossoneri ha puntare su di lui. Un salto molto importante quello dell’attaccante, che passa dalla cadetteria a giocare in Champions League e lottare per i primi posti della massima serie. Quest’oggi, il nuovo acquisto si è presentato in conferenza stampa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Tra le varie domande, il classe ’91 ha risposto anche a quella dell’inviato di Calciomercato.it. Messias, in particolare, ha rivelato: “C’era il Monza – esordisce l’ex Crotone -, ma anche altre squadre su di me. Quando, però, c’è il Milan di mezzo non ci pensi neanche. Maldini e Massara avranno notato qualcosa di importante in me. Mi avranno studiato bene sia dal punto di vista tattico che fisico”.