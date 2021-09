Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista un giovane terzino che in nerazzurro non è riuscito a lasciare il segno

Torna da dove è arrivato appena un anno fa. Parliamo di Georgios Vagiannidis, giovane terzino greco che l’Inter strappò al Panathinaikos a zero nel settembre 2020. Dodici mesi dopo, con di mezzo l’esperienza non esaltante in prestito al Sint-Truiden, il classe 2001 fa appunto ritorno in Grecia e proprio al Panathinaikos. A zero lo ha perso, a zero se lo riprende. Stando infatti al comunicato ufficiale del club ellenico, Vagiannidis arriva “a titolo gratuito” e firma un contratto di “quattro anni”, fino a giugno 2025.

“Sono molto felice di essere tornato nella squadra in cui ho iniziato a giocare a calcio e in cui sono cresciuto – le prime parole di Vagiannidis da neo giocatore del Panathinaikos – Sono stato assente per un anno ma spero di continuare da dove ho finito. Come allora, così adesso, ho fatto ciò che ritengo sia meglio per la mia carriera”. Secondo alcune indiscrezioni, l’Inter si sarebbe però garantita una percentuale sulla futura rivendita del 19enne nativo di Atene