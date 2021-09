Napoli-Juventus, squalifica Osimhen: la strategia per il ricorso

Napoli-Juventus, gli azzurri puntano a recuperare Osimhen riducendo la squalifica: il piano degli azzurri per il ricorso.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Alla pausa, il campionato ripartirà subito fortissimo, con Napoli-Juventus. Match che può essere già significativo per gli equilibri dell’alta classifica, Spalletti deve però fare i conti con alcune difficoltà. Meret è fuori causa per infortunio, al momento sarebbe escluso dalla sfida anche Osimhen, espulso alla prima giornata con il Venezia e squalificato per due turni dal giudice sportivo. Gli azzurri sono comunque fiduciosi nella possibilità di recuperarlo.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus, infortunio Meret e Ospina in Nazionale: la possibile mossa degli azzurri

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Depositato il ricorso per ridurre la squalifica a una sola giornata, l’udienza si svolgerà mercoledì. Come racconta il ‘Corriere dello Sport’, il club partenopeo punta a far ascoltare anche la versione dell’attaccante nigeriano, probabilmente da remoto (sarà impegnato con la Nigeria fino a martedì). Non solo: è stata chiesta anche l’audizione dell’arbitro Aureliano in merito alla manata con cui il giocatore ha colpito il veneziano Heymans.