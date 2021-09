In vista della sfida con la Juventus, il Napoli fa i conti con l’infortunio di Meret e con Ospina in Sudamerica: la possibile mossa degli azzurri

C’è incertezza riguardo ai tempi di recupero di Alex Meret che ha rimediato una frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare, come hanno dimostrato gli esami strumentali svolti in Nazionale. L’infortunio è da addebitare all’episodio del gol annullato a Pandev, quando è caduto dopo lo scontro con Buksa. Venerdì mattina il portiere rientrerà a Napoli e sarà visitato anche dallo staff medico del club azzurro, che oggi ha visionato le radiografie.

Meret potrebbe fermarsi anche per due-tre settimane ma bisogna monitorare l’evoluzione del trauma, la reazione del suo corpo. È quasi impossibile che possa farcela per la sfida contro la Juventus, il Napoli nel frattempo ha la grana Ospina che come tutti i calciatori sudamericani dovrà disputare tre partite in Nazionale valide per la qualificazione ai Mondiali, l’ultima nella notte tra giovedì e venerdì contro il Cile. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Napoli, possibile rientro anticipato per Ospina

Il suo rientro in Italia quindi avverrebbe a poche ore da Napoli-Juventus (in programma sabato 11 settembre alle ore 18), non è escluso che il club di De Laurentiis possa provare a dialogare con la federazione colombiana per ottenere il rientro anticipato di Ospina, evitando che disputi anche la terza partita contro il Cile. Idee, pensieri, riflessioni da approfondire nei prossimi giorni.