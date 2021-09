Guido Vaciago di ‘Tuttosport’ è intervenuto alla CMIT TV per parlare del mercato della Juventus

Chiuso il mercato estivo, Guido Vaciago, di ‘Tuttosport’, è intervenuto alla CMIT TV per parlare del mercato della Juventus: “L’obiettivo della Juventus non era monetizzare, ma liberarsi dell’ingaggio di Ronaldo. La cessione di Ronaldo non ha portato la Juventus ha fare il passo più lungo della gamba. Il club ha scelto una strada diversa da quella dell’Inter, che ha scelto giocatori più pronti. La Juventus ha mostrato coerenza nella scelta dei giocatori”.

Sul mancato arrivo di un centrocampista e in particolare di Pjanic: “Molti si aspettavano Pjanic, che non è stato un problema di soldi. Sarebbe bastato uno sforzo economico basso. Pjanic non è arrivato perché è un ultratrentenne e la Juventus vuole provare a puntare solo su giocatori sotto i 25/30 anni. La strategia è quella di avere una base di giocatori giovani che guadagnino cifre non elevate e che possano essere più vendibili anche nel caso in cui si dovesse cambiare strategia”.

Calciomercato Juventus, Vaciago su Allegri: “Non è scontento”

Vaciago ha poi parlato anche di Allegri: “Ha firmato un contratto di 4 anni, significa che è parte della società e che condivide il mercato. Un allenatore dal contratto così lungo condivide le idee di mercato con la società, lui è un aziendalista. Non credo sia scontento di questo mercato, credo gradisse l’inserimento di un Pjanic, ma non è il suo mancato inserimento che gli fa cambiare idea sulla rosa”.