Sulla CMIT TV, a mercato chiuso, abbiamo fatto il punto sui migliori svincolati disponibili: da Ribery a Giovinco, tanti nomi per la Serie A

Si è chiuso il mercato estivo del 2021 per la Serie A. Tra chi è più soddisfatto e chi meno, ora tutti hanno a disposizione un'importante risorsa per colmare delle eventuali lacune: gli svincolati. Sulla CMIT TV abbiamo fatto il punto sui migliori calciatori rimasti svincolati questa estate.



Da Franck Ribery a Sebastian Giovinco, passando per Pellé e Mustafi: sono davvero tanti i giocatori che possono accordarsi con un club a parametro zero. Diversi club italiani sfogliano questa lista in cerca dell’occasione giusta e, già nei prossimi giorni, potrebbero arrivare nuovi colpi di mercato.