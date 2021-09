Juventus, da Arthur a Kaio Jorge | Quando rientrano gli infortunati

Juventus: da Arthur a Kaio Jorge. Ecco i tempi di recupero degli infortunati in casa bianconera. Gli aggiornamenti

La Juventus ha reso nota la lista Champions per la fase a gironi. Spicca l’esclusione del nuovo acquisto Kaio Jorge, che è anche alle prese con un infortunio. Oltre al brasiliano, sono ai box Arthur e Ramsey. Ecco quando Allegri potrebbe riaverli a disposizione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

‘Tuttosport’ ha riportato i possibili tempi di recupero degli infortunati in casa Juve: Arthur sarà pronto per fine ottobre-inizio novembre, mentre Ramsey potrebbe rientrare già contro il Napoli, il prossimo 11 settembre. Infine, Kaio Jorge conta di poter essere a disposizione per fine settembre, tra la gara contro la Sampdoria (26 settembre) e il derby contro il Torino (3 ottobre). Allegri punta a recuperare tutti i pezzi.