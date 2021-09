Come di consueto dopo l’ultimo giorno di calciomercato è stata ufficializzata la lista Champions League: ecco quella della Juventus

Con il calciomercato concluso, si può tornare a pensare in maniera totale e definitiva al campo. In questo weekend i campionati resteranno fermi per lasciare spazio alle nazionali, già in campo anche oggi mentre domani sera toccherà anche alla nostra Nazionale contro la Bulgaria. Dopo la ripresa della Serie A partiranno anche le coppe europee e le società stanno presentando le liste Uefa. Non fa eccezione ovviamente la Juventus, che ha diramato l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alle sfide contro Chelsea, Zenit e Malmo. Il grande escluso è senza dubbio Kaio Jorge, nuovo acquisto che però si è già infortunato e starà fuori ancora qualche settimana. Out anche Luca Pellegrini.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco la lista completa:

BENTANCUR

BERNARDESCHI

BONUCCI

CHIELLINI

CHIESA

CUADRADO

DANILO

DE LIGT

DE SCIGLIO

DYBALA

KEAN

KULUSEVSKI

ALEX SANDRO

LOCATELLI

MCKENNIE

MORATA

PERIN

PINSOGLIO

RABIOT

ARTHUR

RAMSEY

RUGANI

SZCZESNY