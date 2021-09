Calciomercato Juventus, la partita per il rinnovo di Dybala entra nella fase decisiva: ecco la chiave per il nuovo contratto della ‘Joya’

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Giorni importanti in casa Juventus. Allegri prepara la sfida contro il Napoli dopo la pausa, già cruciale dopo lo stentato avvio di campionato. A livello di mercato, la sessione estiva si è chiusa senza botti, ma dopo l’addio di Cristiano Ronaldo è necessario blindare Paulo Dybala. L’argentino attualmente ha il contratto in scadenza a fine stagione e il rinnovo è prioritario sull’agenda di Cherubini. Le parti, però, sono ancora molto distanti e c’è il rischio che a fine stagione l’ex Palermo possa lasciare la Continassa a titolo gratuito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo a gennaio: ecco gli obiettivi

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, rinnovo Dybala: che cosa vuole la ‘Joya’

La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto della situazione. Per ora, non c’è accordo né sull’ingaggio, né sulla durata. L’offerta al giocatore è stata ribassata, da 10 milioni si è scesi a 7 milioni più 2 di bonus. Sul punto, Dybala sembra disposto a venire incontro al club bianconero, purché si preveda, magari, un ingaggio a salire che gli permetta di raggiungere quota 10 milioni in seguito e con bonus facilmente raggiungibili. La ‘Joya’ vorrebbe inoltre un contratto di lunga durata, in particolare un quinquennale, mentre per ora la proposta della Juve è ferma a un quadriennale, dunque con scadenza 2025. Tra il fine settimana e l’inizio della prossima, il rappresentante dell’attaccante, Antun, dovrebbe ricevere una chiamata da Cherubini per un nuovo incontro e a quel punto, forse, se ne saprà di più.