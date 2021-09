Calciomercato Juventus, doppio colpo a gennaio: ecco gli obiettivi

La Juventus a gennaio potrebbe piazzare il doppio colpo per dare una mano a Massimiliano Allegri. Nel mirino, continuano ad esserci, un centrocampista e un attaccante

Il calciomercato della Juventus si è chiuso senza il grande colpo. Cristiano Ronaldo è stato sostituito dal solo Kean e il tanto atteso centrocampista non è arrivato. Il sogno di riportare a Torino Pjanic è svanito. Allegri dovrà provare a risollevare i bianconeri con i calciatori che ha in rosa, in attesa del prossimo mercato di gennaio. Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, intervenuto sul canale YouTube di Pellegatti, conferma che l’obiettivo è riuscire a mettere a segno un doppio colpo: “Il numero uno dei sogni è Vlahovic – ammette -. In alternativa Icardi, magari in prestito, più sopportabile dal punto di vista economico a gennaio. A centrocampo attenzione a Tchouameni, in scadenza nel 2024 col Monaco. Il lavoro della Juventus sarà intenso”.