Calciomercato Milan, ansia Kessie | Pressing dall'estero: rinnovo a rischio

Il Milan e il futuro del big restano in bilico, in attesa delle ultime novità sul calciomercato per il rinnovo di contratto. Occhio alla Premier League

Il Milan ha chiuso il calciomercato, portando a termine alcuni colpi decisamente interessanti per la sua rosa. Non solo Olivier Giroud, il nome a effetto che sta già facendo molto bene in attacco, ma una serie di profili che complessivamente hanno rifinito e migliorato nel complesso la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Da verificare, però, anche le prospettive in uscita e in particolare relative i rinnovi di contratto. In tal senso, il futuro di Franck Kessié è tutto da stabilire e le ultime notizie non sembrano essere positive per il Milan.

Calciomercato Milan, pressing dalla Premier per Kessie: le ultime

Il Milan ha già vissuto negli ultimi mesi grande turbolenza per quanto riguarda i rinnovi di contratto. Dall’addio di Gianluigi Donnarumma a quello di Hakan Calhanoglu, il mercato rossonero ha subito i mancati accordi e le alte richieste dei big. Ora attenzione a Kessié che, dopo una stagione, l’ultima, veramente sorprendente a centrocampo e da trascinatore è ambito dalle maggiori big internazionali. In particolare, l’ivoriano è ambito, oltre che dalla Juventus in Serie A, anche in Premier League.

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi per ‘Sportmediaset’, Tottenham e Chelsea sarebbero in prima fila per arrivare all’ivoriano. I club inglesi mettono sul piatto un’offerta da 7-8 milioni bonus esclusi. Il Milan, invece, è fermo a 7 milioni con i bonus inclusi. Una differenza che alla lunga potrebbe fare la differenza e che pone in bilico il futuro del centrocampista.