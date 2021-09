Calciomercato Milan, Kessie via gratis | Offerta monstre

Il Milan potrebbe perdere Franck Kessie a parametro zero, ci sarebbe l’offerta monstre del PSG: arriva l’annuncio

Il Milan ha perso a parametro zero Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, mentre sono in corso le trattative per il rinnovo di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha diversi estimatori in Italia e in Europa. Il suo contratto scadrà nel 2022, ed è chiaro che un calciatore del genere farebbe comodo a tante squadre, a maggior ragione se dovesse arrivare gratis. Perché, almeno per il momento, la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo. La richiesta del procuratore è ritenuta eccessiva da Paolo Maldini.

Milan, offerta del PSG a Kessie

Una delle squadre interessate a Kessie è il PSG, che ha già ingaggiato Donnarumma. Il Milan dovrà decidere se replicare il modo in cui ha gestito le trattative per il portiere italiano e per Calhanoglu anche per il centrocampista ivoriano. E i parigini avrebbero già fatto un tentativo. Davide Russo De Cerame, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Offerta PSG da 8 milioni più 2 di bonus per Kessie. Lui è molto tentato“. Insomma, il Milan potrebbe perdere il giocatore a parametro zero.