Calciomercato Juventus, il centrocampista per il 2022 | Corsa a due

Calciomercato Juventus, non è arrivato il rinforzo a centrocampo: discorso rinviato a gennaio, ecco i due nomi principali.

Non sono arrivati i rinforzi richiesti da Massimiliano Allegri nell’ultimo giorno di mercato per la Juventus. Nulla di fatto sia in attacco, dove la partenza di Cristiano Ronaldo è stata colmata numericamente con il solo Kean, sia a centrocampo, dove non c’è stato l’affondo per Pjanic, a questo punto sparito dai radar. I bianconeri a questo punto faranno di necessità virtù, ma si tengono aperte delle porte per intervenire a gennaio. Quando, nel caso in cui ci fosse davvero bisogno di un rinforzo in mezzo, si affonderebbe con decisione.

Juventus, doppia pista in mediana per gennaio

Secondo ‘Tuttosport’, il primo nome sulla lista rimane quello di Tchouameni. Per caratteristiche tecniche e fisiche molto gradito ad Allegri, l’elevata richiesta del Monaco ha frenato i bianconeri. Sarebbe servita però una cessione remunerativa, quella di McKennie, almeno intorno ai 30 milioni, ma non c’è stata. Cherubini continua a monitorarlo, obiettivo già in lista per la prossima annata. Anche a gennaio, se ci fossero le condizioni. Difficile, in ogni caso. A quel punto si potrebbe virare su Witsel, che a giugno andrà in scadenza con il Borussia Dortmund e potrebbe arrivare praticamente in saldo. Per la prossima annata, occhio anche a Bruno Guimaraes, già nel mirino della Juventus, ma anche di Inter e Milan, come raccontato da Calciomercato.it.