Pique, leader del Barcellona, scatena la furia dei social commentando il mancato trasferimento di Mbappe al Real Madrid

Niente Mbappe per il Real Madrid. Il calciomercato estivo si è chiuso senza il botto in Spagna, sponda blancos, dove il club di Florentino Perez ha dovuto fare i conti con le resistenze del PSG. L’eventuale trasferimento potrebbe così concretizzarsi fra circa un anno, quando il bomber, qualora non rinnovasse, sarebbe disponibile a parametro zero. La notizia è stata appresa con gioia anche dai tifosi del Barcellona, compreso il leader Gerard Pique.

Postando su Twitter l’immagine di un articolo di giornale nel quale ci si chiedeva quale numero avrebbe scelto Mbappe al Real, il difensore, in maniera chiaramente ironica, ha sentenziato: “Il sette”. Inevitabili le reazioni, anche furiose, relative al suo post. Alcuni tifosi del Real gli hanno risposto: “Verrà l’anno prossimo gratuitamente come Messi al PSG!”.