Il Barcellona, che ha deciso di privarsi di Griezmman, destinato a far ritorno all’Atletico Madrid, vuole mettere le mani su Luuk de Jong

Non solo Lionel Messi, il Barcellona si appresta a perdere anche Griezmann. Come scritto è fatta per il ritorno di Griezmann all’Atletico Madrid. Un’operazione in prestito, con diritto di riscatto per circa 40 milioni di euro. Come scrivono i Spagna i principali quotidiani, i blaugrana per sostituire il francese hanno deciso di puntare – si legge su ‘AS’ – su Luuk de Jong del Siviglia, profilo gradito a Keoman.