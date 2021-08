Calciomercato, non è ancora finita in Liga | Fatta per il ritorno di Griezmann all’Atletico!

Calciomercato: stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, è fatta per il ritorno di Griezmann all’Atletico Madrid

Non è ancora finita in Liga. In Spagna, come in Francia ed Inghilterra, il calciomercato estivo chiuderà alle 24. E il colpo del giorno, e uno dei più importanti di questa sessione, potrebbe andare in porto proprio nelle ultime ore. Stiamo parlando di Griezmann all’Atletico Madrid. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riportato da ‘L’Equipe’, sarebbe fatta per il ritorno dell’attaccante francese alla corte di Simeone. Il centravanti è ad un passo dai ‘Colchoneros’ in un possibile trasferimento con la formula del prestito con opzione di riscatto per circa 40 milioni di euro. Sono ore decisive anche per Griezmann all’Atletico Madrid.