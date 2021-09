Adani ha parlato della nuova Serie A al termine del calciomercato estivo. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore

È tempo di bilanci anche in Serie A al termine del calciomercato estivo. La palla passa ora al campo: a ‘La Gazzetta dello Sport’, Daniele Adani ha detto la sua sul nuovo campionato. “Chi ha i giocatori migliori? Al di là di questo mercato, credo la Juve. Serve però recuperare il lavoro sul campo, specialmente dopo la partenza di Ronaldo. – ha dichiarato l’ex difensore – Approvo comunque la linea giovane: Kaio Jorge, Locatelli e Kean sono il futuro. E Ihattaren, dato in prestito alla Samp, ha un sinistro da favola”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Adani, però, indica un’altra favorita per lo scudetto: “Ero stato critico con l’Inter dopo la cessione di Lukaku e l’arrivo di Dzeko, ma le mosse Correa e Dumfries mi piacciono. E da quello che ho visto nelle prime due giornate, Inzaghi ha già creato un feeling con i giocatori basato su idee precise. L’Inter non ha forse la rosa migliore, ma resta la favorita per lo scudetto“