CM.IT | Calciomercato, Torino-Wolfburg: accordo per Brekalo

Calciomercato: Brekalo sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. Accordo raggiunto col Wolfsburg. Cifre e dettagli

Brekalo sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, Torino e Wolfsburg hanno raggiunto un accordo per l'esterno croato voluto con forza dal tecnico granata Juric, connazionale del classe '98. Il giocatore è in arrivo in Italia e alle 18 sosterrà le visite mediche di rito.

I due club si sono venuti incontro: i granata hanno accettato la cifra richiesta dai tedeschi, 12 milioni di euro, i ‘Lupi’ hanno detto sì alla formula proposta da Cairo, il prestito oneroso con diritto di riscatto, come anticipato da Calciomercato.it. Il Torino verserà 1 milione per il prestito di Brekalo, altri 11 fra un anno in caso di riscatto.