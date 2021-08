Operazione fallita nell’ultimo giorno di mercato che coinvolge il Milan: tentativo last minute, ma l’affare non è andato in porto

Chiuso il mercato in entrata con l’arrivo di Junior Messias, il Milan può effettuare qualche operazione ancora in uscita. Una è sfumata proprio negli ultimi minuti del mercato. Si tratta della cessione di Castillejo all’Hertha Berlino. Come si legge sulla ‘Bild’, infatti, il club tedesco ha fatto un tentativo per l’esterno spagnolo, in uscita dal club rossonero. Un tentativo andato a vuoto visto che per la Bundesliga la sessione di mercato estiva si è chiusa alle ore 18. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come raccontato da Calciomercato.it, il cambio di agente voluto dal calciatore ha fatto naufragare le trattative con Real Sociedad e Getafe. Per Castillejo resta la possibile ipotesi Spezia anche se lo spagnolo non è convinto della destinazione ligure.