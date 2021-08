CM.IT | Fenerbahce, contatti in corso per Eustaquio

Il Fenerbahce vuole Stephen Eustaquio per rinforzare il centrocampo: le ultime di Calciomercato.it sul canadese

Stephen Eustaquio si è affermato come uno dei migliori centrocampisti del campionato portoghese, grazie alle prestazioni con il Pacos de Ferreira anche in Conference League. E’ stato anche uno dei migliori all’ultima Gold Cup con il Canada e la sua permanenza ai Castores appare abbastanza complicata. Sul giocatore ci sono da tempo Porto e Braga, che però non hanno mai affondato il colpo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Manchester City, blindato il big | UFFICIALE il rinnovo

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, è in corso una trattativa tra il Pacos de Ferreira e il Fenerbahce per Eustaquio. Al momento, non è ancora stato raggiunto un accordo, ma le parti si sono avvicinate nelle ultime ore. Il centrocampista canadese vuole fare quello step in più che gli permetterebbe di mettersi più in mostra dopo una grande stagione.