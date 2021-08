Il Manchester City si assicura le prestazione del difensore Ruben Dias ancora per diversi anni: ufficiale il rinnovo del portoghese

Buone notizie in casa Manchester City. I 'Citizens', che vengono da un sontuoso successo ai danni dell'Arsenal in campionato, si sono assicurati ancora per diverse stagioni le prestazioni di Ruben Dias. Il centrale portoghese, arrivato dal Benfica la scorsa estate per ben 68 milioni di euro, ha firmato il rinnovo fino al 2027.

Il club inglese lo ha reso noto tramite un comunicato ufficiale: “Arrivato dal Benfica lo scorso settembre, il nuovo contratto di Ruben Dias lo legherà al club fino all’estate del 2027. Tutti al Manchester City si congratulano con Ruben per il suo nuovo contratto e gli augurano buona fortuna per il resto della sua carriera qui”.