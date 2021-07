Calciomercato, sfida tra Braga e Porto per Eustaquio | Le ultime

Tutti pazzi per Stephen Eustaquio: rivleazione dell’ultimo campionato portoghese, ha attirato su di sé gli occhi di Porto e Braga

Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato dei contatti che il Porto ha avviato col Pacos Ferreira per Stephen Eustaquio. Centrocampista canadese classe ’96, è stato inserito nella lista dei papabili MVP del campionato. Il giocatore piace anche al Napoli, anche se la pista italiana si è attualmente raffreddata. E negli ultimi giorni si è fatta forte la concorrenza del Braga.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Braga ha formulato un’offerta al Pacos Ferreira per Eustaquio. I due club non si sono ancora accordati sui termini per il centrocampista, ma ulteriori novità potrebbero esserci nelle prossime ore. Anche perché il Porto non si farà scappare facilmente una delle rivelazioni dell’ultimo campionato. E il Braga fa sul serio.