CM.IT | Roma, Mayoral deluso. Il Real attende: tocca a Mourinho  

Borja Mayoral spinge per lasciare la Roma, ma i giallorossi vogliono tenerlo: toccherà a Mourinho risolvere il caso

Borja Mayoral non vive giorni sereni. I 17 gol messi a segno nella stagione scorsa lasciavano presagire per lui una nuova annata da protagonista, ma quanto accaduto nel mercato attuale ha reso lo spagnolo inquieto.

Gli acquisti di Abraham e Shomurodov lo collocano attualmente come terza scelta per l’attacco della Roma, una situazione che non si aspettava di dover vivere, soprattutto considerando che Mourinho non volle lasciarlo partire per i Giochi Olimpici di Tokio. Fu una delusione per lo spagnolo, mitigata dal fatto di sentirsi già importante nei piani del mister. Situazione che, però, Mayoral non sta più avvertendo e che potrebbe spingerlo a muoversi altrove.



Le voci lanciate da AS sulla possibilità di interrompere il prestito per cercare una nuova squadra in cui essere protagonista, nascono proprio dalla sua rabbia e dall’insoddisfazione del Real, che si aspettava per lui una valorizzazione diversa. A Madrid non escludono affatto che, prima del 31 agosto, sia possibile l’interruzione del prestito per spostare il ragazzo di Parla al Crystal Palace, dove sarebbe titolare.

Calciomercato Roma, Mayoral attende un segnale da Mourinho

L’operazione, però, sarebbe possibile solo con il beneplacito della Roma, che ad oggi non c’è. Mourinho ieri ha parlato chiaro: “Conto su di lui, ci servono tre attaccanti, averne solo due è un rischio e qualche volta vorrò schierarli in coppia. Borja ha qualità e lavora bene, non vorrei che se ne andasse”.

Se il portoghese confermerà questa posizione anche al club, sarà impossibile che i giallorossi diano l’ok all’addio. Secondo quanto raccolto da Calciomerato.it Mayoral, però, spinge nella direzione opposta, e attende un segnale concreto dal tecnico. Alle sue parole, vuole che facciano seguito i fatti. Già contro la Salernitana, perché no.